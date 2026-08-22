Более 150 спортсменов отметили День флага России забегом у вулканов Камчатки

День Государственного флага России на Камчатке в этом году отметили необычно: к традиционным праздничным мероприятиям добавили спортивный экстрим, который уже успел стать визитной карточкой полуострова. В центре внимания оказался горный забег, проложенный прямо среди действующих вулканов, — уникальная трасса, которой нет больше нигде в стране.

Уникальный забег среди вулканов прошёл на Камчатке в День государственного флага. Видео © Telegram / Солодов. Камчатка

Старт собрал более 150 участников — от юных любителей, впервые пробующих свои силы, до матёрых спортсменов, специально приехавших на Камчатку из других регионов, чтобы испытать себя в суровых, но живописных условиях.

Губернатор региона Владимир Солодов не остался в стороне и лично вышел на дистанцию в 20 километров, проверив свои силы на сложном вулканическом рельефе.

«Спасибо организаторам за высокий уровень подготовки, а всем участникам – за невероятную энергию и спортивный дух! Поздравляю с Днём Государственного флага! Российский триколор был, есть и будет символом нашего единства, силы, богатой истории и суверенитета Отечества!» — написал он в соцсетях.

Кроме того, в День Государственного флага России у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Петербурге развернут гигантский триколор размером 30 на 50 метров. Площадь полотна — 1500 квадратных метров. Это станет центральным событием молодёжной акции, в которой примут участие около 600 человек: школьники, студенты, представители «Движения первых», «Волонтёров Победы», поисковых отрядов и «Юнармии», а также жители и гости города.