У Петропавловской крепости развернут триколор площадью 1500 кв. м ко Дню флага

Российский триколор размером 30 на 50 метров развернут у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Петербурге в День Государственного флага России. Полотно площадью 1 500 кв. м станет центральной частью молодёжной акции.

В мероприятии примут участие около 600 человек. Среди них школьники, студенты, представители «Движения первых», «Волонтёров Победы», поисковых отрядов и «Юнармии», а также жители и гости города.

Для посетителей Петропавловской крепости подготовят музыкальную программу с патриотическими композициями. На площадке также будут работать интерактивные зоны и мастер-классы. Участники смогут сделать свечи из вощины, цветы в технике оригами и открытки методом коллажирования. Для самых маленьких гостей организуют зону аквагрима.

Ранее сотрудники посольства РФ в США вместе с членами семей провели акцию в поддержку государственного флага РФ. Мероприятие состоялось 21 августа, накануне Дня государственного флага. Участники акции выступили с российским триколором в преддверии памятной даты. В диппредставительстве отметили, что нынешний флаг имеет давнюю историю: при Петре I бело-сине-красное полотнище использовалось в качестве торгового штандарта, а к концу XIX века стало узнаваемым национальным знаменем.