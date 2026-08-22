Акция «Символ народа» собрала более 210 тысяч человек в регионах России

Всероссийская акция «Символ народа», приуроченная ко Дню Государственного флага, охватила свыше 210 тысяч жителей во всех субъектах Российской Федерации. Такую цифру озвучил председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

По его словам, в период с 15 по 22 августа в регионах состоялись тысячи мероприятий с участием детей, молодёжи, родителей, педагогов и наставников. Орлов отметил, что эти инициативы подчеркнули мощь и уникальность государства.

В рамках акции участники движения отправлялись в походы, изучали государственную символику, а для школьников организовывались торжественные вручения первых паспортов по программе «Мы — граждане России». Одним из просветительских форматов стала викторина «Символы России», где ребята вместе с наставниками знакомились с историей герба, флага и гимна, обсуждали их значение.

Участница из Донецкой Народной Республики Яна Грищенко отметила, что такие знания помогают глубже понимать культурные ценности и традиции, а для её семьи российский флаг является не просто государственным символом, а «цветами Родины».

Творческая часть акции включала чтение стихов и исполнение музыкальных произведений о России, родном крае и связи поколений. Дети и молодёжь рассказывали истории о своих дедах и прадедах, прошедших Великую Отечественную войну, а также о родственниках, посвятивших себя служению Родине, записывали видеоролики и публиковали фотографии с мероприятий.

В праздничные дни активисты совершали пешие походы по экотропам, к памятникам и воинским захоронениям, разворачивая российский флаг в ключевых точках маршрутов. Участница из Братска Мария Заворохина рассказала, что вместе с ребятами прошла по экотропе «Артек», общий маршрут позволил почувствовать атмосферу единства и праздника.

Заместитель директора Департамента профессионального образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области Татьяна Белова подчеркнула значение таких походов для общения молодёжи с наставниками. По её мнению, совместные маршруты и волонтёрские акции дают подросткам личный опыт, способствующий формированию гражданской позиции и чувства Родины.

Церемонии вручения паспортов по программе «Мы — граждане России» прошли в Петропавловской крепости, в Законодательном собрании Нижегородской области, а также в других регионах. Документы получили школьники, отличившиеся в спорте, науке и общественной деятельности, из Санкт-Петербурга, Брянской, Нижегородской, Самарской, Липецкой и Ленинградской областей, Луганской Народной Республики и Ставропольского края. Паспорта вручали главы регионов и представители органов власти.

Ранее Россия отметила День Государственного флага масштабным флешмобом #Поднятьфлаг. 22 августа 2026 года тысячи людей по всей стране и за рубежом украсили города российскими триколорами. Флаги появились повсюду: на центральных проспектах, набережных, фасадах домов и в офисах. Акция сплотила представителей всех поколений: плечом к плечу в праздничном строю встали студенты, общественники, волонтеры и представители силовых структур.