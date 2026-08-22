Студенты МГИМО отметили День флага России восхождением на гору Машук

Студенты МГИМО отметили День Государственного флага России восхождением на гору Машук. Участники Летней школы МГИМО на XVII Всероссийском молодёжном форуме «Машук» поднялись на высоту 993 метра.

На вершине они развернули российский триколор площадью 108 квадратных метров и исполнили Государственный гимн. Акция прошла в рамках Всероссийской инициативы #ПоднятьФлаг.

Ранее в День государственного флага России на вершине Роза Пик в Сочи развернули триколор. Восхождение протяжённостью шесть километров с перепадом высоты в тысячу метров совершили 30 человек, включая пятилетнего ребёнка и альпиниста Виталия Лазо.