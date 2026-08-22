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Регион
22 августа, 14:56

Студенты МГИМО отметили День флага России восхождением на гору Машук

Обложка © Telegram / МГИМО. Официально

Обложка © Telegram / МГИМО. Официально

Студенты МГИМО отметили День Государственного флага России восхождением на гору Машук. Участники Летней школы МГИМО на XVII Всероссийском молодёжном форуме «Машук» поднялись на высоту 993 метра.

На вершине они развернули российский триколор площадью 108 квадратных метров и исполнили Государственный гимн. Акция прошла в рамках Всероссийской инициативы #ПоднятьФлаг.

В Луганске отпраздновали День флага России фестивалем «Триколор»
В Луганске отпраздновали День флага России фестивалем «Триколор»

Ранее в День государственного флага России на вершине Роза Пик в Сочи развернули триколор. Восхождение протяжённостью шесть километров с перепадом высоты в тысячу метров совершили 30 человек, включая пятилетнего ребёнка и альпиниста Виталия Лазо.

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Дарья Денисова
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