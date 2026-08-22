В Луганске отметили День Государственного флага России масштабным фестивалем «Триколор». Праздник прошёл на территории детского парка имени Щорса.

В Луганске отпраздновали День флага России фестивалем «Триколор». Фото © VK / ГУ ДО ЛНР «ЛДЦ» Парк им. «Щорса»

«19 августа в Луганском детском центре «Парк имени Щорса» прошёл Фестиваль «Триколор», организаторами которого являлось Министерство молодёжной политики Луганской Народной Республики. Праздник стал искренним отражением нашей гордости за страну — её историю, силу и будущее, в которое мы верим...Мы — часть великой страны, и это чувство переполняет сердце», — написала пресс-служба учреждения.

В Луганске отпраздновали День флага России фестивалем «Триколор». Фото © VK / ГУ ДО ЛНР «ЛДЦ» Парк им. «Щорса»

Гости мероприятия получили возможность изготовить поделки в цветах российского флага, поучаствовать в спортивном конкурсе «Битва титанов Луганщины» и испытать удачу в розыгрыше призов. Взрослые и дети с одинаковым интересом лепили из воздушного пластилина, плели браслеты дружбы и расписывали глиняных матрёшек. Любой желающий мог нанести на лицо аквагрим в цветах триколора.

В Луганске отпраздновали День флага России фестивалем «Триколор». Фото © VK / ГУ ДО ЛНР «ЛДЦ» Парк им. «Щорса»

Участников праздника угощали кексами и цитрусовым лимонадом. Угощения приготовили волонтёры благотворительной организации «Пища жизни Донбасс». Её директор Андрей Яковлев пояснил, что организация всегда поддерживает спортивные, молодёжные и патриотические мероприятия.

Безопасность во время фестиваля обеспечивали представители Луганского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Организатором события выступило Министерство молодёжной политики Луганской Народной Республики.

Ранее сообщалось, что масштабная цифровая акция ко Дню Государственного флага России охватила 22 региона страны. На медиафасадах и уличных экранах в крупнейших городах от Москвы до Владивостока одновременно появилось изображение триколора. Организаторами выступили Народный фронт, медиахолдинг МАЕР и арт-кластер «Таврида. АРТ». Проект установил технологический рекорд: общая площадь задействованных экранов превысила 71 тысячу квадратных метров.