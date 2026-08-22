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22 августа, 14:42

В Луганске отпраздновали День флага России фестивалем «Триколор»

В Луганске отпраздновали День флага России фестивалем «Триколор». Обложка © VK / ГУ ДО ЛНР «ЛДЦ» Парк им. «Щорса»

В Луганске отпраздновали День флага России фестивалем «Триколор». Обложка © VK / ГУ ДО ЛНР «ЛДЦ» Парк им. «Щорса»

В Луганске отметили День Государственного флага России масштабным фестивалем «Триколор». Праздник прошёл на территории детского парка имени Щорса.

В Луганске отпраздновали День флага России фестивалем «Триколор». Фото © VK / ГУ ДО ЛНР «ЛДЦ» Парк им. «Щорса»

В Луганске отпраздновали День флага России фестивалем «Триколор». Фото © VK / ГУ ДО ЛНР «ЛДЦ» Парк им. «Щорса»

«19 августа в Луганском детском центре «Парк имени Щорса» прошёл Фестиваль «Триколор», организаторами которого являлось Министерство молодёжной политики Луганской Народной Республики. Праздник стал искренним отражением нашей гордости за страну — её историю, силу и будущее, в которое мы верим...Мы — часть великой страны, и это чувство переполняет сердце», — написала пресс-служба учреждения.

В Луганске отпраздновали День флага России фестивалем «Триколор». Фото © VK / ГУ ДО ЛНР «ЛДЦ» Парк им. «Щорса»

В Луганске отпраздновали День флага России фестивалем «Триколор». Фото © VK / ГУ ДО ЛНР «ЛДЦ» Парк им. «Щорса»

Гости мероприятия получили возможность изготовить поделки в цветах российского флага, поучаствовать в спортивном конкурсе «Битва титанов Луганщины» и испытать удачу в розыгрыше призов. Взрослые и дети с одинаковым интересом лепили из воздушного пластилина, плели браслеты дружбы и расписывали глиняных матрёшек. Любой желающий мог нанести на лицо аквагрим в цветах триколора.

В Луганске отпраздновали День флага России фестивалем «Триколор». Фото © VK / ГУ ДО ЛНР «ЛДЦ» Парк им. «Щорса»

В Луганске отпраздновали День флага России фестивалем «Триколор». Фото © VK / ГУ ДО ЛНР «ЛДЦ» Парк им. «Щорса»

Участников праздника угощали кексами и цитрусовым лимонадом. Угощения приготовили волонтёры благотворительной организации «Пища жизни Донбасс». Её директор Андрей Яковлев пояснил, что организация всегда поддерживает спортивные, молодёжные и патриотические мероприятия.

Безопасность во время фестиваля обеспечивали представители Луганского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Организатором события выступило Министерство молодёжной политики Луганской Народной Республики.

«Наряду с гербом и гимном»: Путин объяснил, что воплощает российский триколор
«Наряду с гербом и гимном»: Путин объяснил, что воплощает российский триколор

Ранее сообщалось, что масштабная цифровая акция ко Дню Государственного флага России охватила 22 региона страны. На медиафасадах и уличных экранах в крупнейших городах от Москвы до Владивостока одновременно появилось изображение триколора. Организаторами выступили Народный фронт, медиахолдинг МАЕР и арт-кластер «Таврида. АРТ». Проект установил технологический рекорд: общая площадь задействованных экранов превысила 71 тысячу квадратных метров.

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Юлия Сафиулина
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