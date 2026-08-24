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24 августа, 14:50

Глава дипслужбы Ватикана Галлахер встретится с Лавровым и Ушаковым в Москве

Пол Галлахер и Юрий Ушаков. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе, Кристина Кормилицына/POOL

Пол Галлахер и Юрий Ушаков. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе, Кристина Кормилицына/POOL

В среду, 26 августа, секретарь Святого престола по международным делам монсеньор Пол Ричард Галлахер, который отвечает за международные дела в Ватикане, встретится с помощником президента России Юрием Ушаковым. Это следует из программы его визита в Россию.

Во вторник Галлахер уже проведёт переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и встретится с представителем Московского патриархата митрополитом Антонием. В четверг в его расписании — мероприятия с католической общиной в России.

VN: Визит Галлахера в Москву показывает желание Ватикана продолжить диалог с РФ
VN: Визит Галлахера в Москву показывает желание Ватикана продолжить диалог с РФ

Ранее стало известно, что вопрос о возможном визите Папы Римского в Москву сейчас не обсуждается. Эта тема отсутствует в политической повестке, и официальных планов на поездку понтифика нет. Вместо Папы Льва XIV в Москву с 24 по 28 августа приедет архиепископ Пол Ричард Галлахер — он отвечает за международные отношения в Ватикане. Его визит станет главным дипломатическим событием конца месяца.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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