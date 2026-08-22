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22 августа, 07:04

Посол заявил, что визит Папы Римского Льва XIV в Россию не планируется

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Вопрос о приезде главы Католической церкви в Москву закрыт. Российский посол при Святом престоле Иван Солтановский внес ясность в ситуацию. Он прямо заявил, что эта тема полностью отсутствует в текущей политической повестке.

Дипломат подчеркнул это в беседе с корреспондентом ТАСС. Заявление прозвучало накануне важного двустороннего контакта. Оно стало официальным ответом на слухи о возможном паломничестве понтифика.

Вместо самого Папы Римского Льва XIV российскую столицу посетит другой иерарх. С 24 по 28 августа в Москве будет находиться секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Этот визит станет главным событием конца месяца.

Приезд высокопоставленного представителя Святого престола запланирован заранее. Двадцать пятого августа у него намечена встреча с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Стороны обсудят накопившиеся международные вопросы.

Папа Римский освятил самую высокую башню храма Святого Семейства в Барселоне
Папа Римский освятил самую высокую башню храма Святого Семейства в Барселоне

Стоит отметить, что сам понтифик внимательно следит за событиями в стране. В начале августа он выражал соболезнования жертвам недавних атак беспилотников. Ранее Лев XIV также критиковал рост мировых военных расходов.

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Оксана Попова
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