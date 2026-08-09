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9 августа, 15:30

Папа римский выразил соболезнования по поводу жертв среди гражданских в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Папа Римский Лев XIV признался, что с болью воспринимает сообщения об увеличении числа погибших среди мирных жителей в России и на Украине, и попросил все стороны сесть за стол переговоров. С таким обращением он выступил во время традиционного воскресного разговора с верующими.

Понтифик отметил, что печальные известия о гибели и ранениях мирных людей поступают из обеих стран без остановки. По его словам, трагедии происходят одна за другой, а количество жертв среди гражданских, в том числе детей, только растёт.

Глава католической церкви вновь напомнил о необходимости соблюдать гуманитарные нормы и прекратить удары по мирным объектам.

«Пришло время остановить спираль насилия и вернуться к дипломатии и диалогу, чтобы проложить путь к миру», — сказал он.

Также папа выразил духовную поддержку родным погибших и всем, кто пострадал из-за продолжающегося конфликта.

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Тем временем до пяти выросло число погибших при массированной атаке ВСУ на Белгород. В ходе разбора завалов было обнаружено тело ещё одного погибшего, также стало известно о смерти пострадавшего, скончавшегося в медицинском учреждении.

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Вероника Бакумченко
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