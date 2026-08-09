Силы ПВО уничтожили 37 беспилотников ВСУ над Калужской областью
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Системы противовоздушной обороны отразили налёт беспилотной авиации на Калужскую область. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, в течение дня на территориях 17 муниципальных округов было уничтожено 37 БПЛА.
Атаке подверглись Бабынинский, Барятинский, Боровский, Дзержинский, Думиничский, Жиздринский, Жуковский, Козельский, Людиновский, Малоярославецкий, Медынский, Мещовский, Перемышльский, Сухиничский, Ульяновский, Ферзиковский и Юхновский округа.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные группы.
Согласно информации Минобороны, в общей сложности над территориями страны и морскими акваториями РФ в течение дня было уничтожено 360 украинских беспилотников. Согласно оперативным данным, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени силами противовоздушной обороны было нейтрализовано 360 БПЛА самолётного типа. Атаки были пресечены над рядом субъектов РФ, включая приграничные области, центральные регионы, Крым, Краснодарский край, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
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