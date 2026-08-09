Силы ПВО уничтожили 37 беспилотников ВСУ над Калужской областью

Согласно информации Минобороны, в общей сложности над территориями страны и морскими акваториями РФ в течение дня было уничтожено 360 украинских беспилотников. Согласно оперативным данным, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени силами противовоздушной обороны было нейтрализовано 360 БПЛА самолётного типа. Атаки были пресечены над рядом субъектов РФ, включая приграничные области, центральные регионы, Крым, Краснодарский край, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.