Папа Римский освятил самую высокую башню храма Святого Семейства в Барселоне

Освящение совпало со 100-летием со дня смерти архитектора Антонио Гауди. Высота башни превышает 172 метра. Понтифик прибыл в каталонскую столицу в рамках апостольского визита, начавшегося 6 июня. Перед церемонией он провёл мессу, где присутствовали король Филипп VI с супругой Летисией и премьер-министр Педро Санчес. После Барселоны Лев XIV отправится на Канарские острова. Последним понтификом, посетившим Испанию, был Бенедикт XVI в 2011 году.

Ранее сообщалось, что папа римский Лев XIV 10 июня планировал провести торжественное освящение башни Иисуса Христа в знаменитом храме Саграда Фамилия в Барселоне. Церемония приурочена к 100-летней годовщине смерти архитектора Антонио Гауди и должна стать символическим этапом в завершении строительства одного из самых известных долгостроев мира. Речь идёт о центральной башне Иисуса Христа — самой высокой части храма, которую достроили в феврале. Она завершает вертикальную композицию Саграды Фамилии, насчитывающую 18 башен: 12 апостольских, четыре евангелистов, башню Девы Марии и центральную башню Христа. Последняя увенчана стеклянно-керамическим крестом и после установки достигла высоты 172,5 метра, что сделало храм одним из самых высоких религиозных сооружений в мире.