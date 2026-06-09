Папа римский символически завершит строительство Саграды Фамилии спустя 144 года

Папа римский Лев XIV 10 июня проведёт торжественное освящение башни Иисуса Христа в знаменитом храме Саграда Фамилия в Барселоне. Церемония приурочена к 100-летней годовщине смерти архитектора Антонио Гауди и станет символическим этапом в завершении строительства одного из самых известных долгостроев мира.

Речь идёт о центральной башне Иисуса Христа — самой высокой части храма, которая была достроена в феврале. Она завершает вертикальную композицию Саграды Фамилии, насчитывающей 18 башен: 12 апостольских, четыре евангелистов, башню Девы Марии и центральную башню Христа. Последняя увенчана стеклянно-керамическим крестом и после установки достигла высоты 172,5 метра, сделав храм одним из самых высоких религиозных сооружений в мире.

Храм Саграда Фамилия. Видео © Х / La Sagrada Família

Несмотря на символическое завершение, строительство Саграды Фамилии продолжается: впереди — фасад Славы, монументальная лестница и создание парковой зоны. Реализация последнего этапа осложняется необходимостью сноса жилых кварталов, что может затронуть около двух тысяч человек и уже вызывает споры в Барселоне.

На этом фоне вокруг проекта продолжают появляться и новые культурные инициативы. Компания Lego открыла предзаказ на конструктор «Саграда Фамилия», который стал самым крупным набором в истории серии Lego Architecture. Он включает 12 060 деталей, воспроизводит фасады, центральный неф, шесть башен и витражи, а его высота достигает 62 сантиметров. Релиз запланирован на ноябрь, стоимость набора составит 799,99 долларов.

История храма продолжается уже 144 года — строительство началось в 1882 году и пережило войны, разрушения архивов и десятилетия реконструкций по сохранившимся материалам и чертежам. Сегодня проект в значительной степени финансируется за счёт туризма: в 2025 году базилика приняла почти 4,9 млн посетителей и получила свыше 150 млн евро дохода.

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