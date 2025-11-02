Знаменитый собор Саграда Фамилия в Барселоне стал самым высоким храмом в мире

Барселонский собор Саграда Фамилия, строительство которого ведётся уже 143 года, на этих выходных обогнал Ульмский собор и стал самой высокой церковью в мире. Это произошло благодаря установке части центральной башни, в результате чего высота храма достигла 162,9 метра, сообщает Associated Press.

Ранее рекорд самой высокой церкви в мире принадлежал Ульмскому собору (Германия), чья высота составляет 161,53 метра. Таким образом, творение Антонио Гауди превзошло его более чем на метр. Строительные работы продолжаются, и в ближайшее время будет завершена центральная башня, известная как «Башня Иисуса Христа», после чего общая высота собора достигнет 172 метров.

Строительство знаменитой Саграда Фамилия началось в 1882 году. Антонио Гауди посвятил этому грандиозному проекту 40 лет своей жизни, осознавая, что завершить его при жизни невозможно. К сожалению, к моменту его кончины была возведена лишь одна башня. В последние годы строительство активно продвигается, как сообщает AP. Ожидается, что работы по отделке фасадов и интерьеров будут завершены в ближайшее десятилетие, к 100-летию со дня смерти Гауди в 2026 году. Храм Святого Семейства остаётся одной из главных туристических точек Испании, привлекая ежегодно миллионы посетителей (в прошлом году – 4,9 млн, из них 15% из США). Все доходы от продажи билетов идут на продолжение строительства и реставрации.