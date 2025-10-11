Письмо с предупреждением о теракте обнаружили в соборе Парижской Богоматери

Накануне, 10 октября, в соборе Парижской Богоматери было найдено письмо, содержащее угрозу теракта. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в столичной полиции.

В анонимном письме содержалось предупреждение о том, что открытие собора в выходные дни 11 и 12 октября нежелательно. Авторы письма утверждали, что внутри собора находятся иностранцы, которые спрятали ножи и намереваются совершить нападение.

После совместной проверки здания собора службой безопасности и префектурой полиции, оружие обнаружено не было. На входе также осуществляется досмотр всех входящих. Администрация Нотр-Дама ещё не определилась с решением о подаче официальной жалобы по данному инциденту.

Ранее Life.ru сообщал, что во французской коммуне Сент-Олей были перехвачены три посылки со взрывчаткой, адресованные известным общественным деятелям — депутату, журналисту и юмористу. Одна из посылок сдетонировала в почтовом грузовике, но не причинила серьёзного ущерба.