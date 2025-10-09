В Бельгии задержали трёх исламистов за подготовку терактов с помощью БПЛА

Бельгийская прокуратура сообщила агентству Belga о задержании трёх человек в Антверпене. Их подозревают в планировании джихадистского заговора с целью совершения теракта против политиков с использованием беспилотников.

«Полиция Антверпена задержала трех молодых людей по подозрению в планировании террористического акта, вдохновленного джихадом, направленного против политиков, подтвердила в четверг федеральная прокуратура Бельгии», — указано в публикации.

По информации от прокуроров, задержанные планировали оснастить БПЛА взрывным устройством. Бельгийские СМИ, ссылаясь на неофициальные источники, предполагают, что целью мог быть премьер-министр Барт де Вевер, при этом официального подтверждения этой версии нет. Отмечается, что обыски проводились в непосредственной близости от его дома.

Ранее в Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления «роев» беспилотников. Также зафиксирован рост случаев обнаружения неопознанных дронов в небе над Германией. По этой причине в стране представят план мер по противодействию подозрительным БПЛА.