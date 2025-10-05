Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой для политиков

Во Франции в коммуне Сент-Олей в департаменте Дордонь перехватили три посылки со взрывчаткой, предназначенные известным общественным деятелям. Одна из них взорвалась в грузовике почтальона, однако пострадавших нет. Об этом сообщила радиостанция Ici.

«Три посылки со взрывчаткой перехвачены в субботу, 4 октября, в коммуне Сент-Олей (департамент — прим. Life.ru) Дордонь… одна из трёх посылок взорвалась… в грузовике почтальона», — говорится в материале.

Никто не пострадал — заряд не представлял угрозы для жизни, но мог вызвать ранения. Правоохранители не рассматривают инцидент как теракт, расценивая его как «плохую шутку». Посылки были адресованы одному депутату, журналисту и юмористу. Расследование ведёт жандармерия департамента Дордонь, антитеррористическая прокуратура не подключалась, задержаний не произведено.

