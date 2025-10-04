Баллон и плакат про Трампа: В Лос-Анджелесе эвакуировали мэрию из-за подозрительного мужчины

Здание мэрии Лос-Анджелеса и прилегающий парк эвакуировали из-за мужчины, забаррикадировавшегося в автомобиле возле мэрии. Об этом сообщили New York Times и глава города Карен Басс.

«Меня проинформировали о произошедшем инциденте снаружи мэрии, которую в настоящее время эвакуируют из соображений безопасности», — написала Басс на своей странице в соцсети X.

Мужчина врезался в ступеньки здания на автомобиле, под лобовым стеклом была табличка с просьбой помощи у президента США Дональда Трампа. Также было написано, что он ветеран Америки и никому не хочет причинять вреда. В салоне рядом с ним заметили предмет, похожий на кислородный баллон.

Полиция оценила ситуацию как потенциально взрывоопасную и эвакуировала людей из городского парка, а также перекрыла близлежащие улицы. Водитель — пожилой мужчина — был задержан спустя два часа. Никто не пострадал.

