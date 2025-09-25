В Петербурге Эрмитаж эвакуировали из-за сообщения об угрозе безопасности

Работа одного из крупнейших музеев мира — петербургского Эрмитажа — была временно приостановлена в четверг в связи с поступившей угрозой безопасности. Подробности инцидента раскрыла официальная пресс-служба музея.

«В соответствии с регламентом действия в подобных ситуациях Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали посетителей Главного музейного комплекса. После проверки всех залов и служебных помещений угроз не обнаружено», — говорится в заявлении Эрмитажа.

По завершении проверочных мероприятий, которые не подтвердили наличие опасности, все экспозиции вновь открылись для посетителей и функционируют в обычном порядке.

Ранее Life.ru сообщал, что учебные занятия в Омском университете путей сообщения прервались из-за эвакуации, вызванной анонимным сообщением о минировании. Прибывшие на место сотрудники полиции проверили территорию, но никаких подозрительных предметов или признаков угрозы не нашли.