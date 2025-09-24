Интервидение
24 сентября, 09:51

Гранату обнаружили у КПП военного госпиталя имени Бурденко в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Неподалёку от московского военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко нашли предмет, похожий на гранату иностранного образца. Территория в настоящее время оцеплена, работают сапёры, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, подозрительный объект был обнаружен дворником неподалёку от КПП мединского учреждения. Эвакуация не объявлялась.

В Киеве два человека погибли при взрыве гранаты в квартире в Днепровском районе
Ранее Life.ru рассказывал о происшествии в Курганской области, где местный житель швырнул гранату в витрину кафе. Причиной стал конфликт 40-летнего мужчины с одним из сотрудников бара. Правоохранители сообщили об ущербе имуществу, о пострадавших информации не поступало.

