15 сентября, 14:55

В Киеве два человека погибли при взрыве гранаты в квартире в Днепровском районе

Обложка © Национальная полиция Украины

В Днепровском районе Киева двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты в жилой квартире. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По предварительной информации, происшествие случилось во время застолья. Мужчины распивали алкоголь, когда один из них неожиданно достал гранату и положил её на стол. Устройство сдетонировало, что привело к гибели двух человек. Третьему удалось спастись — он выпрыгнул из окна квартиры и получил травмы.

Ранее в Курганской области задержали 40-летнего мужчину, который в ходе конфликта с работником кафе-бара бросил гранату в витрину заведения. В результате инцидента имущество пострадало. Полицейские установили и задержали злоумышленника, которым оказался ранее судимый житель Далматова.

Милена Скрипальщикова
