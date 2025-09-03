Обидчивый россиянин поругался с сотрудником кафе и бросил в витрину гранату
В городе Далматово Курганской области задержан 40-летний местный житель, который бросил гранату в витрину кафе-баре из-за конфликта с сотрудником заведения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона в телеграм-канале.
В Курганской области задержан мужчина, бросивший гранату в кафе. Видео © Telegram / Полиция Курганской области
«В результате противоправных действий повреждено имущество заведения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник установлен и задержан, им оказался 40-летний ранее судимый житель города Далматова», — говорится в сообщении.
Полиция оперативно установила и задержала подозреваемого. Возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве с применением взрывного устройства (ч. 3 ст. 213 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). Инцидент произошёл в ночное время. Злоумышленник действовал «с явным неуважением к обществу», подчёркивают в правоохранительных органах. Расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее инцидент с гранатой произошёл в Туле. Там 34-летний мужчина начал крутить боеприпасом перед 23-летней новой знакомой. В процессе мужчина неосторожно выдернул чеку, что привело к взрыву. Пострадавшая получила осколочные ранения и была экстренно доставлена в больницу.
