3 сентября, 11:49

Обидчивый россиянин поругался с сотрудником кафе и бросил в витрину гранату

Житель Курганской области бросил гранату в кафе, повздорив с сотрудником

В городе Далматово Курганской области задержан 40-летний местный житель, который бросил гранату в витрину кафе-баре из-за конфликта с сотрудником заведения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона в телеграм-канале.

В Курганской области задержан мужчина, бросивший гранату в кафе. Видео © Telegram / Полиция Курганской области

«В результате противоправных действий повреждено имущество заведения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник установлен и задержан, им оказался 40-летний ранее судимый житель города Далматова», — говорится в сообщении.

Полиция оперативно установила и задержала подозреваемого. Возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве с применением взрывного устройства (ч. 3 ст. 213 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). Инцидент произошёл в ночное время. Злоумышленник действовал «с явным неуважением к обществу», подчёркивают в правоохранительных органах. Расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее инцидент с гранатой произошёл в Туле. Там 34-летний мужчина начал крутить боеприпасом перед 23-летней новой знакомой. В процессе мужчина неосторожно выдернул чеку, что привело к взрыву. Пострадавшая получила осколочные ранения и была экстренно доставлена в больницу.

Обложка © Telegram / Полиция Курганской области

Мария Любицкая
