Из омских вузов и ТЦ эвакуировали людей из-за сообщений о минировании
Утром 18 сентября в Омском государственном университете путей сообщения прошла эвакуация людей из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом сообщили в региональном УМВД России.
Полицейские, прибывшие на место, прервали учебные занятия для проведения проверки. Позже в УМВД России по Омской области заявили, что в ходе осмотра не было найдено никаких опасных веществ или предметов.
«Сотрудники полиции завершили проверочные мероприятия в здании ОмГУПС. Вещества и предметы, представляющие опасность, не обнаружены. Студенты и преподаватели возвращаются к учебному процессу», — рассказали РБК Омск в полиции.
По информации пресс-службы ОмГТУ, аналогичный инцидент произошёл и в главном корпусе технического университета. Там добавили, что правоохранительные органы совместно со службой безопасности вуза также провели все необходимые мероприятия, но угрозы не обнаружили, после чего учебный процесс возобновился в штатном режиме.
Кроме того, по данным редакции, эвакуировали студентов из Омского педагогического университета, а также посетителей из магазина «Лемана Про» и торгового центра «Мега». В правоохранительных органах пока ожидают завершения проверок по этим фактам.
