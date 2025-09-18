Владимир Путин
18 сентября, 10:35

Из омских вузов и ТЦ эвакуировали людей из-за сообщений о минировании

Обложка © Life.ru

Утром 18 сентября в Омском государственном университете путей сообщения прошла эвакуация людей из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом сообщили в региональном УМВД России.

Полицейские, прибывшие на место, прервали учебные занятия для проведения проверки. Позже в УМВД России по Омской области заявили, что в ходе осмотра не было найдено никаких опасных веществ или предметов.

«Сотрудники полиции завершили проверочные мероприятия в здании ОмГУПС. Вещества и предметы, представляющие опасность, не обнаружены. Студенты и преподаватели возвращаются к учебному процессу», рассказали РБК Омск в полиции.

По информации пресс-службы ОмГТУ, аналогичный инцидент произошёл и в главном корпусе технического университета. Там добавили, что правоохранительные органы совместно со службой безопасности вуза также провели все необходимые мероприятия, но угрозы не обнаружили, после чего учебный процесс возобновился в штатном режиме.

Кроме того, по данным редакции, эвакуировали студентов из Омского педагогического университета, а также посетителей из магазина «Лемана Про» и торгового центра «Мега». В правоохранительных органах пока ожидают завершения проверок по этим фактам.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за сообщения о минировании приостанавливал свою работу петербургский Эрмитаж. Из музейного комплекса были эвакуированы все посетители, а силовики осмотрели помещения. К счастью, никаких опасных предметов или устройств обнаружено не было и музей вскоре вернулся к нормальному режиму.

