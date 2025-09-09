Мессенджер MAX
Регион
9 сентября, 13:29

Эрмитаж вернулся к штатной работе после эвакуации из-за сообщений об угрозе

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Государственный Эрмитаж возобновил работу после завершения проверки в связи с поступившими сообщениями о возможной угрозе безопасности. Об этом информировала пресс-служба музея.

«Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали всех посетителей Главного музейного комплекса и Главного штаба и провели проверку всех залов и служебных помещений. Угроз не обнаружено. Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа открыты и работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Администрация музея обратила внимание посетителей, что в случае вынужденной эвакуации сохраняет силу правило действительности билетов. По номеру электронного документа сотрудники входной зоны могут восстановить его в базе данных, что позволяет посетителям вернуться в музей как в день посещения, так и в любой другой рабочий день.

Это не в первый раз, когда Эрмитаж временно закрывался из-за поступающих угроз. Аналогичные меры были ранее введены в январе. Главный вход был закрыт из-за анонимного сообщения. Служба безопасности тщательно проверила залы, но ничего не было найдено.

