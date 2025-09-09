Эрмитаж вернулся к штатной работе после эвакуации из-за сообщений об угрозе

Государственный Эрмитаж возобновил работу после завершения проверки в связи с поступившими сообщениями о возможной угрозе безопасности. Об этом информировала пресс-служба музея.

«Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали всех посетителей Главного музейного комплекса и Главного штаба и провели проверку всех залов и служебных помещений. Угроз не обнаружено. Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа открыты и работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Администрация музея обратила внимание посетителей, что в случае вынужденной эвакуации сохраняет силу правило действительности билетов. По номеру электронного документа сотрудники входной зоны могут восстановить его в базе данных, что позволяет посетителям вернуться в музей как в день посещения, так и в любой другой рабочий день.