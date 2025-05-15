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15 мая, 07:13

Волна сообщений о минировании детсадов и школ захлестнула Великий Новгород

Мэр Великого Новгорода Розбаум: Угрозы о минировании школ и детсадов проверяются

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Великого Новгорода выступил с экстренным обращением к жителям города, информируя их о ситуации, связанной с безопасностью образовательных учреждений.

«Сегодня поступили анонимные сообщения о возможном заминировании детских дошкольных учреждений, а также школ Великого Новгорода»,написал градоначальник.

В связи с поступлением данной информации, незамедлительно активирован полный комплекс мер безопасности. На местах действуют сотрудники правоохранительных органов, проводя все необходимые проверочные мероприятия для обеспечения спокойствия горожан, пишет мэр.

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Ранее сотрудники ФСБ задержали шесть человек, которые планировали теракты в образовательных учреждениях пяти российских городов. Во время обысков по местам жительства были изъяты компоненты для создания самодельных взрывных устройств.

Владимир Озеров
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