Волна сообщений о минировании детсадов и школ захлестнула Великий Новгород

Глава Великого Новгорода выступил с экстренным обращением к жителям города, информируя их о ситуации, связанной с безопасностью образовательных учреждений.

«Сегодня поступили анонимные сообщения о возможном заминировании детских дошкольных учреждений, а также школ Великого Новгорода», — написал градоначальник.

В связи с поступлением данной информации, незамедлительно активирован полный комплекс мер безопасности. На местах действуют сотрудники правоохранительных органов, проводя все необходимые проверочные мероприятия для обеспечения спокойствия горожан, пишет мэр.