Волна сообщений о минировании детсадов и школ захлестнула Великий Новгород
Мэр Великого Новгорода Розбаум: Угрозы о минировании школ и детсадов проверяются
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Глава Великого Новгорода выступил с экстренным обращением к жителям города, информируя их о ситуации, связанной с безопасностью образовательных учреждений.
«Сегодня поступили анонимные сообщения о возможном заминировании детских дошкольных учреждений, а также школ Великого Новгорода», — написал градоначальник.
В связи с поступлением данной информации, незамедлительно активирован полный комплекс мер безопасности. На местах действуют сотрудники правоохранительных органов, проводя все необходимые проверочные мероприятия для обеспечения спокойствия горожан, пишет мэр.
Ранее сотрудники ФСБ задержали шесть человек, которые планировали теракты в образовательных учреждениях пяти российских городов. Во время обысков по местам жительства были изъяты компоненты для создания самодельных взрывных устройств.