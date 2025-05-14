Угроза атаки БПЛА объявлена в Северной Осетии

В Северной Осетии введён режим повышенной готовности из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил глава региона Сергей Меняйло. Он отметил, что оперативный штаб уже приступил к работе для обеспечения безопасности.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 мая российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 12 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, запущенных Вооружёнными силами Украины. Девять дронов были уничтожены над акваторией Черного моря, а ещё три — в воздушном пространстве Белгородской области.