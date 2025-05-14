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Регион
14 мая, 05:19

Угроза атаки БПЛА объявлена в Северной Осетии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Северной Осетии введён режим повышенной готовности из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил глава региона Сергей Меняйло. Он отметил, что оперативный штаб уже приступил к работе для обеспечения безопасности.

«Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал чиновник в телеграм-канале.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 мая российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 12 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, запущенных Вооружёнными силами Украины. Девять дронов были уничтожены над акваторией Черного моря, а ещё три — в воздушном пространстве Белгородской области.

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Оксана Попова
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