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14 мая, 04:36

Средства ПВО сбили 12 украинских дронов над Чёрным морем и Белгородской областью

Зенитынй комплекс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Зенитынй комплекс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

В ночь с 13 на 14 мая российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 12 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, запущенных Вооружёнными силами Украины. О результативной работе расчётов зенитных комплексов отчиталось Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, девять дронов были уничтожены над акваторией Черного моря, а ещё три — в воздушном пространстве Белгородской области. О каких-либо последствиях падения обломков БПЛА в ведомстве не сообщили.

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А между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении 16 гражданских за минувшие сутки. Среди пострадавших есть сотрудники скорой помощи и бойцы «Орлана». В больницах находятся восемь человек.

Андрей Васильев
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