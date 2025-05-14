Средства ПВО сбили 12 украинских дронов над Чёрным морем и Белгородской областью
Зенитынй комплекс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic
В ночь с 13 на 14 мая российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 12 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, запущенных Вооружёнными силами Украины. О результативной работе расчётов зенитных комплексов отчиталось Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, девять дронов были уничтожены над акваторией Черного моря, а ещё три — в воздушном пространстве Белгородской области. О каких-либо последствиях падения обломков БПЛА в ведомстве не сообщили.
А между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении 16 гражданских за минувшие сутки. Среди пострадавших есть сотрудники скорой помощи и бойцы «Орлана». В больницах находятся восемь человек.