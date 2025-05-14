Средства ПВО сбили 12 украинских дронов над Чёрным морем и Белгородской областью

В ночь с 13 на 14 мая российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 12 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, запущенных Вооружёнными силами Украины. О результативной работе расчётов зенитных комплексов отчиталось Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, девять дронов были уничтожены над акваторией Черного моря, а ещё три — в воздушном пространстве Белгородской области. О каких-либо последствиях падения обломков БПЛА в ведомстве не сообщили.