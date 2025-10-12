Валдайский форум
12 октября, 08:48

Мужчина справил нужду на алтарь собора Святого Петра в Ватикане

Обложка © freepik / luis_molinero

В Ватикане мужчина совершил варварский поступок в базилике Святого Петра, справив малую нужду прямо на алтарь. Об этом сообщает издание Corriere della Sera. Полиция задержала нарушителя, ему грозит штраф.

Всё произошло 10 октября. Подозреваемый прошёл мимо контрольно-пропускных турникетов, затем перемахнул через ограждение и быстро поднялся прямо на алтарь, над которым растянут знаменитый бронзовый балдахин работы Джан Лоренцо Бернини. Недолго думая, хулиган снял штаны и начал мочиться, хотя вокруг были сотни туристов.

Охрана храма схватила злоумышленника и вывела его на улицу, передав в руки полицейским. Как утверждается в статье, Папа Лев XIV был незамедлительно уведомлен об инциденте, который поверг его в шок.

Ранее перуанский епископ Сиро Киспе Лопес подал в отставку после скандала, связанного с семнадцатью предполагаемыми любовницами. Ватикан провёл расследование, в ходе которого были допрошены три предполагаемые любовницы и уборщица епископа. Последняя сообщила, что обнаружила в его спальне компрометирующие доказательства. Многие женщины якобы боялись признаться в связи с епископом, испытывая перед ним страх.

