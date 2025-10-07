Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 09:33

Епископ из Перу завёл 17 любовниц, спалился и уволился, когда они чуть не передрались

Обложка © Life.ru / Grok AI

Обложка © Life.ru / Grok AI

Перуанский епископ Сиро Киспе Лопес подал в отставку после скандала, связанного с семнадцатью предполагаемыми любовницами. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Перуанский епископ был разоблачён после того, как некоторые из женщин узнали друг о друге и едва не подрались. 51-летний Сиро Киспе Лопес подал Папе Римскому прошение об отставке», — говорится в материале.

По информации издания, конфликт между женщинами стал причиной отставки священнослужителя. Ватикан провёл расследование, в ходе которого были допрошены три предполагаемые любовницы и уборщица епископа. Последняя сообщила, что обнаружила в его спальне компрометирующие доказательства. Многие женщины якобы боялись признаться в связи с епископом, испытывая перед ним страх.

Инцидент получил огласку после того, как Лопес по ошибке отправил уборщице фотографии и видео, предназначенные для его пассий, после чего она немедленно пожаловалась в церковные органы. Сам епископ категорически отрицает все обвинения, заявляя о целенаправленной кампании по дискредитации его личности, организованной некими «тёмными силами».

Многодетный отец инсценировал смерть и сбежал к любовнице
Многодетный отец инсценировал смерть и сбежал к любовнице

Ранее Life.ru рассказывал, как в тайской провинции Каласин жители одной из деревень заподозрили настоятеля буддийского храма в том, что он водит к себе в келью любовницу. Возмущению людей не было предела — оно вылилось в шествие с барабанами и призывами к правоохранителям, также жители потребовали, чтобы любвеобильный монах отрёкся от сана. Сам он, к слову, объяснил ситуацию отнюдь не любовными утехами, но ему не поверили.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • перу
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar