Епископ из Перу завёл 17 любовниц, спалился и уволился, когда они чуть не передрались

Перуанский епископ Сиро Киспе Лопес подал в отставку после скандала, связанного с семнадцатью предполагаемыми любовницами. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Перуанский епископ был разоблачён после того, как некоторые из женщин узнали друг о друге и едва не подрались. 51-летний Сиро Киспе Лопес подал Папе Римскому прошение об отставке», — говорится в материале.

По информации издания, конфликт между женщинами стал причиной отставки священнослужителя. Ватикан провёл расследование, в ходе которого были допрошены три предполагаемые любовницы и уборщица епископа. Последняя сообщила, что обнаружила в его спальне компрометирующие доказательства. Многие женщины якобы боялись признаться в связи с епископом, испытывая перед ним страх.

Инцидент получил огласку после того, как Лопес по ошибке отправил уборщице фотографии и видео, предназначенные для его пассий, после чего она немедленно пожаловалась в церковные органы. Сам епископ категорически отрицает все обвинения, заявляя о целенаправленной кампании по дискредитации его личности, организованной некими «тёмными силами».

