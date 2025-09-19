Облава с барабанами: Настоятель храма уединился в келье с любовницей и попал в прямой эфир
The Thaiger: В Таиланде настоятеля храма поймали в келье с 40-летней любовницей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Supermop
В провинции Каласин (Таиланд) жители деревни поймали настоятеля буддийского храма с любовницей в его келье. Люди забили тревогу и собрались у храма, после того как один из прихожан заметил, как в келью настоятеля вошла женщина, и монах запер за ней дверь, сообщает The Thaiger.
Десятки возмущённых жителей требовали проверки помещения настоятеля, били в барабаны, вели прямые трансляции в соцсетях и призывали полицию. Прибывшие представители власти обнаружили в комнате монаха 40-летнюю местную жительницу. Прихожане утверждали, что женщина является его любовницей, и потребовали его немедленного отречения от сана.
Монах же утверждал, что они не занимались ничем непристойным, а женщина просто принесла ему грибы. Однако жители не поверили такой версии, так как уже несколько лет ходили слухи о сексуальных связях настоятеля с несколькими женщинами.
Ранее Life.ru рассказал, что в Таиланде 35-летняя женщина обманом вступила в интимные отношения с 13 буддийскими монахами. От них Вилаван Эмсават получила около 350 миллионов бат (порядка 850 миллионов рублей). Среди её партнёров оказались настоятели храмов и монахи, удостоенные наград короля Рамы X.