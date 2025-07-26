В Таиланде женщина соблазнила 13 монахов и получила от них 350 млн бат

35-летняя Вилаван Эмсават, известная как Гольф обманом вступила в интимные отношения с 13 буддийскими монахами и получила от них около 350 миллионов бат (порядка 850 миллионов рублей) в Таиланде, пишет The Daily Mail.

Как выяснили журналисты, среди её партнёров были настоятели храмов и монахи, удостоенные наград короля Рамы X. Обман раскрылся после того, как один из них перевёл значительную сумму денег Эмсават и уехал за границу. Выяснилось, что Эмсават финансировала свое существование за счёт благотворительных пожертвований, одновременно приобретая дорогостоящие предметы роскоши. Помимо этого, следствием были выявлены её отношения, в том числе интимного характера, с представителями буддийского духовенства.

В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили десятки тысяч интимных материалов, которые, как предполагается, использовались для вымогательства. К этой противоправной схеме оказались причастны и её родственники. Полученные таким образом средства активно тратились на азартные игры в онлайн-казино, и не исключается, что определённая часть этих активов могла быть конвертирована в криптовалюту. После широкой огласки король Таиланда принял решение об отзыве титулов у 81 монаха, что привело к их понижению в иерархии.