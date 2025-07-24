Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 14:51

Не «хватит»: Эскортница в День БДСМ раскрыла самое популярное стоп-слово у россиян

Актриса 18+ Полина Vogue: Самое популярное стоп-слово в БДСМ у россиян «красный»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / O_Lypa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / O_Lypa

По традиции каждый год 24 июля в мире отмечается День эротических практик БДСМ. Life.ru выяснил в беседе с актрисой фильмов категории «для взрослых», эскортницей Полиной Vogue, какое стоп-слово россияне предпочитают использовать во время приобщения к садомазо.

Самое частое стоп-слово у россиян — это «красный», или red на английском. Оно используется, потому что все посмотрели знаменитые фильмы про БДСМ, доминирование, подчинение и как раз в них это слово описывается.

Полина Vogue

эксперт в этой непростой пикантной теме

Самое частое стоп-слово у россиян — это «красный», или red на английском. Оно используется, потому что все посмотрели знаменитые фильмы про БДСМ, доминирование, подчинение и как раз в них это слово описывается.
Самое частое стоп-слово у россиян — это «красный», или red на английском. Оно используется, потому что все посмотрели знаменитые фильмы про БДСМ, доминирование, подчинение и как раз в них это слово описывается.

Собеседница не рекомендует использовать тривиальное «хватит» или «больно», потому что некоторых людей, наоборот, эти слова возбуждают и они будут продолжать, думая, что партнёра всё устраивает. Vogue уточнила, что для того, чтобы было «больно», и проводится БДСМ-вечеринка. Она посоветовала использовать какое-то забавное слово.

«В моей практике был очень смешной случай: мы придумали с партнёром стоп-слово «гречка». И в некоторые моменты, когда мы заигрывались, можно было уже целую кашу сварить, он не останавливался», — поделилась актриса.

Российская чиновница в кожаной маске кролика сняла видео с рекламой секс-шопа
Российская чиновница в кожаной маске кролика сняла видео с рекламой секс-шопа

Ранее сексолог объяснил, в чём польза и вред секс-игрушек. Расхожее мнение о том, что товары из магазина для взрослых предназначены лишь для тех, у кого есть сексуальные отклонения, не имеет под собой научной основы и далека от действительности, уверяет эксперт.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar