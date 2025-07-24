Не «хватит»: Эскортница в День БДСМ раскрыла самое популярное стоп-слово у россиян

По традиции каждый год 24 июля в мире отмечается День эротических практик БДСМ. Life.ru выяснил в беседе с актрисой фильмов категории «для взрослых», эскортницей Полиной Vogue, какое стоп-слово россияне предпочитают использовать во время приобщения к садомазо.

Самое частое стоп-слово у россиян — это «красный», или red на английском. Оно используется, потому что все посмотрели знаменитые фильмы про БДСМ, доминирование, подчинение и как раз в них это слово описывается. Полина Vogue эксперт в этой непростой пикантной теме

Собеседница не рекомендует использовать тривиальное «хватит» или «больно», потому что некоторых людей, наоборот, эти слова возбуждают и они будут продолжать, думая, что партнёра всё устраивает. Vogue уточнила, что для того, чтобы было «больно», и проводится БДСМ-вечеринка. Она посоветовала использовать какое-то забавное слово.

«В моей практике был очень смешной случай: мы придумали с партнёром стоп-слово «гречка». И в некоторые моменты, когда мы заигрывались, можно было уже целую кашу сварить, он не останавливался», — поделилась актриса.