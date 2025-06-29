«Инструмент гармонии»: Сексолог объяснил, в чём польза и вред секс-игрушек
Сексолог Лысенко: Секс-игрушки снижают вероятность измен
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ludmila Ivashchenko
Тема товаров с маркировкой «18+» неизменно вызывает бурные дискуссии в обществе. Недавно в Госдуме предложили убрать из открытой продажи секс-игрушки, утверждая, что их используют исключительно люди с нарушениями половой функции. Экспертное мнение по этому поводу дал сексолог и психотерапевт Алексей Лысенко в беседе с сайтом MK.Ru.
Идея о том, что сексуальные аксессуары предназначены лишь для тех, у кого есть сексуальные отклонения, не имеет под собой научной основы и далека от действительности, считает эксперт. Особенно это касается современных молодых людей, для которых подобные девайсы — часть естественного процесса изучения и обогащения интимной жизни.
Запреты и ограничения лишь усиливают интерес к этим товарам, превращая их в запретный плод, что всегда повышает желание обладать ими.
Главное преимущество секс-игрушек — они приносят разнообразие в ощущения и помогают укреплять отношения, снижая риск измен. Ведь разлука, командировки и другие жизненные обстоятельства могут временно разделять партнёров.
«Самое главное их достоинство в том, что они дарят новизну ощущений и снижают вероятность измен. Есть разлуки, долгие командировки и другие обстоятельства, разделяющие на время близких людей», — отметил сексолог.
Кроме того, такие аксессуары компенсируют различия в половых потребностях и возможностях, которые меняются с возрастом. Например, многие мужчины с их помощью преодолевают страхи, связанные с эрекцией или волнением перед партнёршей, а также учатся лучше контролировать возбуждение.
Некоторые сексуальные фантазии сложно или опасно воплотить в реальной жизни. В этом случае игрушки становятся безопасным способом реализовать подобные желания в игровой форме, добавляя остроты и новизны в интимную сферу.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что секс-игрушки надо продавать только по рецепту, поскольку они развращают наше общество. Он добавил, что их применение людьми во время секса также существенно снижает рождаемость.