«Инструмент гармонии»: Сексолог объяснил, в чём польза и вред секс-игрушек

Тема товаров с маркировкой «18+» неизменно вызывает бурные дискуссии в обществе. Недавно в Госдуме предложили убрать из открытой продажи секс-игрушки, утверждая, что их используют исключительно люди с нарушениями половой функции. Экспертное мнение по этому поводу дал сексолог и психотерапевт Алексей Лысенко в беседе с сайтом MK.Ru.

Идея о том, что сексуальные аксессуары предназначены лишь для тех, у кого есть сексуальные отклонения, не имеет под собой научной основы и далека от действительности, считает эксперт. Особенно это касается современных молодых людей, для которых подобные девайсы — часть естественного процесса изучения и обогащения интимной жизни.

Запреты и ограничения лишь усиливают интерес к этим товарам, превращая их в запретный плод, что всегда повышает желание обладать ими.

Главное преимущество секс-игрушек — они приносят разнообразие в ощущения и помогают укреплять отношения, снижая риск измен. Ведь разлука, командировки и другие жизненные обстоятельства могут временно разделять партнёров.

«Самое главное их достоинство в том, что они дарят новизну ощущений и снижают вероятность измен. Есть разлуки, долгие командировки и другие обстоятельства, разделяющие на время близких людей», — отметил сексолог.

Кроме того, такие аксессуары компенсируют различия в половых потребностях и возможностях, которые меняются с возрастом. Например, многие мужчины с их помощью преодолевают страхи, связанные с эрекцией или волнением перед партнёршей, а также учатся лучше контролировать возбуждение.

Некоторые сексуальные фантазии сложно или опасно воплотить в реальной жизни. В этом случае игрушки становятся безопасным способом реализовать подобные желания в игровой форме, добавляя остроты и новизны в интимную сферу.