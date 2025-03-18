Российская чиновница в кожаной маске кролика сняла видео с рекламой секс-шопа

На видеозаписи она делится историей о своей подруге детства, которая открыла театр для взрослых, где любой желающий может попробовать себя в роли актёра. Также чиновница упоминает, что посетители смогут приобрести различные костюмы, аксессуары и другие интересные вещи. Затем Кузьменко надевает кожаную маску зайца и отмечает, что в театре можно найти костюмы для различных ролей, таких как учительница, официантка, стюардесса или медсестра. Кстати, она добавила, что и сама любит там отовариваться духами с феромонами.