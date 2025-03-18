Российская чиновница в кожаной маске кролика сняла видео с рекламой секс-шопа
Чиновница из Читы прорекламировала «театр для взрослых» в БДСМ-маске
Заместитель председателя комитета градостроительной политики администрации Читы Ольга Кузьменко сняла видео, в котором прорекламировала театр для взрослых. По всей видимости, это заведение также функционирует как секс-шоп. Об этом сообщил телеканал 360.ru.
Чиновница прорекламировала секс-шоп. Видео © Telegram / 360.ru
На видеозаписи она делится историей о своей подруге детства, которая открыла театр для взрослых, где любой желающий может попробовать себя в роли актёра. Также чиновница упоминает, что посетители смогут приобрести различные костюмы, аксессуары и другие интересные вещи. Затем Кузьменко надевает кожаную маску зайца и отмечает, что в театре можно найти костюмы для различных ролей, таких как учительница, официантка, стюардесса или медсестра. Кстати, она добавила, что и сама любит там отовариваться духами с феромонами.
Ранее Life.ru сообщал, что в доме мэра Киева Виталия Кличко полицейские задержали участников преступной группы, удерживавших более 30 женщин в помещении развлекательного клуба и заставлявших пленниц оказывать клиентам услуги интимного характера. Обвиняемые, маскируясь под предложение работы танцовщиц в клубе, заставляли девушек предоставлять клиентам сексуальные услуги. Преступники постоянно следили за своими жертвами и оказывали на них давление.
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