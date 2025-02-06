«Это помогает»: Избранница Кулебы занялась секс-игрушками

«Секс – это часть жизни, это часть ментального здоровья, это часть возрождения нашего народа. Есть люди без партнёров, есть те, кто хочет разнообразия в отношениях, есть те, для кого это – базовая необходимость. А всем возмущающимся искренне желаю заняться сексом – наедине или с партнёром. Это помогает», — написала она.