«Это помогает»: Избранница Кулебы занялась секс-игрушками
Девушка экс-главы МИД Украины Кулебы открыла собственный секс-шоп
Кулеба с Павелецкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / paveletskaya_svitlana
Возлюбленная бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы открыла собственный секс-шоп. Об этом Светлана Павелецкая рассказала в своих соцсетях.
«Секс – это часть жизни, это часть ментального здоровья, это часть возрождения нашего народа. Есть люди без партнёров, есть те, кто хочет разнообразия в отношениях, есть те, для кого это – базовая необходимость. А всем возмущающимся искренне желаю заняться сексом – наедине или с партнёром. Это помогает», — написала она.
Тем временем Кулеба в интервью западным СМИ рассказал, как отговорил 18-летнего сына вступать в ряды украинских войск. Убедить наследника продолжить обучение в вузе ему удалось с трудом. Тем временем, по данным Washington Post, за прошедший год Украина мобилизовала 200 тысяч человек. За такие заявления политика осудил мэр Тбилиси Каха Каладзе и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.