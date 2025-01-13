Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал слова экс-главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы, который признался, что отговорил своего сына вступать в ВСУ. При этом параллельно украинский дипломат поддержал снижение мобилизационного возраста в стране.

«Некогда обещавший воевать сапёрными лопатками Кулеба пересилил свой порыв отправиться в окопы и уехал в США, а своего сына, рвавшегося воевать, тоже еле отговорил и отправил учиться в Лондон», — возмутился Мирошник.