Мирошник осудил Кулебу за историю с сыном и снижением призывного возраста
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал слова экс-главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы, который признался, что отговорил своего сына вступать в ВСУ. При этом параллельно украинский дипломат поддержал снижение мобилизационного возраста в стране.
«Некогда обещавший воевать сапёрными лопатками Кулеба пересилил свой порыв отправиться в окопы и уехал в США, а своего сына, рвавшегося воевать, тоже еле отговорил и отправил учиться в Лондон», — возмутился Мирошник.
По словам российского посла, Кулеба является олицетворением всей «украинской элитки». За своё благополучие она готова расплачиваться страной и людьми, подытожил дипломат.
Напомним, что лишь за прошедший год Украина мобилизовала около 200 тысяч человек. Однако этого киевскому режиму оказалось недостаточно, и сейчас Владимир Зеленский рассматривает возможность снижения призывного возраста до 18 лет.
Х / Dmytro Kuleba