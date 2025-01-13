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Регион
13 января, 14:32

«Тяжело слышать»: В Грузии осудили Кулебу после его истории о сыне и ВСУ

Мэр Тбилиси Каладзе обвинил Кулебу в лицемерии из-за истории о сыне и ВСУ

Мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал заявление экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что он отговаривал своего сына от добровольной службы в рядах ВСУ. Каладзе охарактеризовал это признание как возмутительное, подчёркивая, что такая позиция со стороны высокопоставленного чиновника, который сам призывал к защите страны, выглядит крайне нелепо.

«Конечно же, очень тяжело слышать, как бывший высокопоставленный чиновник заставил передумать своего сына идти добровольцем, когда других людей прямо задерживали и посылали на фронт», — приводит телеканал 1TV его слова.

Накануне Кулеба в интервью западным СМИ рассказал, как отговорил 18-летнего сына вступать в ряды украинских войск. Убедить наследника продолжить обучение в вузе ему удалось с трудом. Тем временем, по данным Washington Post, за прошедший год Украина мобилизовала 200 тысяч человек.

Мирошник осудил Кулебу за историю с сыном и снижением призывного возраста
Мирошник осудил Кулебу за историю с сыном и снижением призывного возраста
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AP / TASS

Мария Любицкая
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