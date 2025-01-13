«Тяжело слышать»: В Грузии осудили Кулебу после его истории о сыне и ВСУ

Мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал заявление экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что он отговаривал своего сына от добровольной службы в рядах ВСУ. Каладзе охарактеризовал это признание как возмутительное, подчёркивая, что такая позиция со стороны высокопоставленного чиновника, который сам призывал к защите страны, выглядит крайне нелепо.