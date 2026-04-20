Самый высокий небоскрёб Трампа появился в Грузии

Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization собирается построить в Тбилиси 70-этажный небоскрёб Trump Tower. Здание появится рядом с Центральным парком. Внутри будут квартиры, магазины и рестораны, пишет The Wall Street Journal.

Башня станет самым высоким домом в Грузии. Проект разрабатывает крупнейшая в мире архитектурная фирма Gensler. Это первый проект под брендом Трампа в этом регионе. Как отмечает WSJ, это показывает, что Тбилиси становится важным деловым центром между Восточной Европой и Азией.

В строительстве также участвуют грузинские компании — Biograpi Living, Archi Group, Blox Group и Finvest Georgia. Соучредитель Blox Group Лаша Квачадзе назвал этот проект знаком международного доверия и важной вехой для экономики Грузии. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поддержал проект. Он заявил, что в стране хорошие условия для инвестиций, а выход такого бренда на грузинский рынок — знак доверия. По его словам, это не только привлечёт деньги, но и поднимет стандарты на рынке недвижимости.

Ещё в 2012 году Trump Organization уже анонсировала похожий проект в Грузии, но тогда от него отказалась. Дональд Трамп решил не рисковать и избежать возможного конфликта интересов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Америки и Ирана хорошие шансы договориться. По его словам, общая концепция будущего соглашения уже готова. Глава Белого дома уверен, что у государств есть очень хорошие шансы довести дело до конца.