Мессу папы римского в Мадриде посетили более миллиона человек

В центре Мадрида на мессе папы римского Льва XIV собрались более миллиона человек. Кадры из испанской столицы публикует медиакомпания EWTN Vatican.

В Мадриде встречают папу римского. Обложка © X / EWTNVatican

Перед началом богослужения понтифик проехал по улицам испанской столицы на автомобиле. На площади его встречали члены королевской семьи и градоначальник, который вручил высокому гостю символический ключ от города.

Ранее понтифик Лев XIV назвал массовую безработицу, спровоцированную внедрением искусственного интеллекта, настоящим социальным бедствием. Глава католической церкви призвал противодействовать сосредоточению цифровых рычагов власти в руках узкого круга лиц и сравнил развитие ИИ с Вавилонской башней — библейским символом горделивого замысла, обречённого на провал.