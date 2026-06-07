ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 13:02

Мессу папы римского в Мадриде посетили более миллиона человек

В Мадриде встречают папу римского. Обложка © X / IdiazAyuso

В Мадриде встречают папу римского. Обложка © X / IdiazAyuso

В центре Мадрида на мессе папы римского Льва XIV собрались более миллиона человек. Кадры из испанской столицы публикует медиакомпания EWTN Vatican.

В Мадриде встречают папу римского. Обложка © X / EWTNVatican

Перед началом богослужения понтифик проехал по улицам испанской столицы на автомобиле. На площади его встречали члены королевской семьи и градоначальник, который вручил высокому гостю символический ключ от города.

Папа римский cреди первых протестировал самый уродливый электромобиль от Ferrari
Папа римский cреди первых протестировал самый уродливый электромобиль от Ferrari

Ранее понтифик Лев XIV назвал массовую безработицу, спровоцированную внедрением искусственного интеллекта, настоящим социальным бедствием. Глава католической церкви призвал противодействовать сосредоточению цифровых рычагов власти в руках узкого круга лиц и сравнил развитие ИИ с Вавилонской башней — библейским символом горделивого замысла, обречённого на провал.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Испания
  • Папа римский
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar