Папа римский сравнил ИИ с Вавилонской башней и предрёк страшное бедствие

Папа римский Лев XIV назвал «социальным бедствием» угрозу массовой безработицы, порождённую искусственным интеллектом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Понтифик подчеркнул, что необходимо противодействовать концентрации цифровой власти в руках узкой группы лиц. Он также провёл параллель между ИИ и Вавилонской башней — библейским символом амбициозного замысла, рождённого гордыней.

«Великолепное человечество, созданное Богом сегодня, стоит перед решающим выбором: воздвигнуть новую Вавилонскую башню или построить город, где Бог и человечество будут жить вместе», – предупреждает папа.