Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 12:52

Папа римский сравнил ИИ с Вавилонской башней и предрёк страшное бедствие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Папа римский Лев XIV назвал «социальным бедствием» угрозу массовой безработицы, порождённую искусственным интеллектом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Понтифик подчеркнул, что необходимо противодействовать концентрации цифровой власти в руках узкой группы лиц. Он также провёл параллель между ИИ и Вавилонской башней — библейским символом амбициозного замысла, рождённого гордыней.

«Великолепное человечество, созданное Богом сегодня, стоит перед решающим выбором: воздвигнуть новую Вавилонскую башню или построить город, где Бог и человечество будут жить вместе», – предупреждает папа.

Тревожность не на пустом месте: Свежие цифры ОЭСР объяснили, почему зумерам так трудно найти работу
Тревожность не на пустом месте: Свежие цифры ОЭСР объяснили, почему зумерам так трудно найти работу

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия — лидер среди держав G20 по самому минимальному уровню безработицы. А согласно прогнозам Минэкономразвития, эта цифра продержится на уровне 2,3% как минимум до 2029-го.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Папа римский
  • Искусственный интеллект
  • Работа
  • Ватикан
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar