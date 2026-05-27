Папа римский cреди первых протестировал самый уродливый электромобиль от Ferrari

Папа римский Лев XIV стал одним из первых, кто опробовал новую полностью электрическую модель Ferrari. Версию под названием Luce в голубоватом цвете представили понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо.

Представители руководства компании, включая президента Ferrari Джона Элканна, рассказали Льву XIV о новом автомобиле. Менеджеры пояснили технические характеристики и особенности электрокара.

Папа римский протестировал Ferrari Luce.

«Это — первый четырёхдверный автомобиль [Ferrari]?» — спросил глава католической церкви, садясь за руль.

Ему пояснили, что это первая пятиместная машина компании. Папа не смог оставить себе автомобиль. Однако Джон Элканн оставил понтифику руль автомобиля в качестве подарка.

После презентации интернет-пользователи высмеяли дебютный электромобиль Ferrari Luce. Люди назвали его одной из самых уродливых машин в истории. Модель, над обликом которой трудился бывший дизайнер Apple Джонни Айв, сравнивают с бюджетными Nissan, Chrysler или Toyota. Критики отмечают, что такой дизайн больше подходит для людей с ограниченным бюджетом.