Китайский автопроизводитель Chery может свернуть бизнес в России в 2026 году

Российский авторынок в ближайшее время ожидает серьёзная реорганизация: компания Chery, по мнению автоэксперта Олега Мосеева, может покинуть РФ уже в этом году. Он отметил, что сейчас покупателям предлагается продукция более чем десяти марок, так или иначе связанных с китайским концерном, и в этом изобилии постепенно начнётся естественный отбор.

«Старые» бренды, включая сам Chery и премиальный Exeed, пока сохраняют присутствие, но будут уходить. Что касается других нелокализованных марок из той же группы, например Exlantix, окончательное решение по ним ещё не принято. Однако российский покупатель уже получил большую свободу выбора.

«Российский потребитель — разный. Кто-то любит агрессивный дизайн, кто-то спокойный дизайн, кто-то хочет ультрасовременную внешность, а кто-то говорит — дайте мне автомобиль, к которому я привык», — подчеркнул собеседник RG.ru.

При этом число российских водителей, готовых пересесть на автомобили из КНР, выросло в полтора раза. Приобрести такую машину сейчас готовы 42% респондентов, год назад — лишь 28%.