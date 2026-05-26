В Сети назвали свежий электрокар Ferrari Luce одной из самых уродливых машин в истории

Интернет-пользователи высмеяли дебютный электромобиль Ferrari под названием Luce, назвав его одной из самых уродливых машин в истории. Модель, над обликом которой трудился бывший дизайнер Apple Джонни Айв, сравнивают с бюджетными Nissan, Toyota или Chrysler, больше подходящими для семейных людей с ограниченным бюджетом.

Первый электрокар Ferrari Luce высмеяли в сети за внешний вид и цену.

Но внешность — не единственная проблема итальянского суперкара. Запас хода у Luce составляет всего 450 километров на полном заряде, а разгон с места до сотни — 2,4 секунды, что лишь немногим быстрее куда более доступной Tesla. При этом стоимость новинки достигает астрономических 640 тысяч долларов или почти 46 миллионов рублей по текущему курсу.

Ранее Life.ru писал, что в крупных городах электромобили становятся всё более разумным выбором для обычного водителя: приличный запас хода, тишина в салоне и бонусы вроде отмены транспортного налога и бесплатной парковки делают их очень популярными. Но для тех, кто не замыкается в пределах городских улиц, ничто пока не способно заменить классический двигатель внутреннего сгорания. Осознав это, многие мировые автоконцерны массово отказываются от спортивных «электричек» в своих линейках.