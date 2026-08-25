Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 11:15

Лавров поблагодарил Ватикан за взвешенную позицию по Украине

Переговоры с делегацией Ватикана в Москве. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Переговоры с делегацией Ватикана в Москве. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва признательна Ватикану за взвешенный подход к украинскому кризису. Такое мнение он высказал после встречи с секретарём Святого Престола по международным делам Полом Ричардом Галлахером.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что в ходе беседы были затронуты принципиальные подходы к урегулированию. Речь идёт о необходимости устранения первопричин конфликта.

Также стороны обсудили гуманитарную составляющую. Лавров отметил активное участие Ватикана в решении ряда острых гуманитарных вопросов. По его словам, эту вовлечённость в Москве высоко ценят.

Ранее представитель Святого Престола неоднократно призывал к мирному диалогу. Нынешние консультации стали продолжением контактов между сторонами, которые сохраняют каналы связи, несмотря на сложную международную обстановку.

Лавров заявил о сохранении доверительных отношений России и Ватикана
Лавров заявил о сохранении доверительных отношений России и Ватикана

Напомним, с 24 по 28 августа проходит первый с 2021 года визит главы дипломатического ведомства Святого Престола в Россию. Он призван подтвердить приверженность Ватикана диалогу в условиях сложной международной обстановки.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Ватикан
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar