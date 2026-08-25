Лавров поблагодарил Ватикан за взвешенную позицию по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва признательна Ватикану за взвешенный подход к украинскому кризису. Такое мнение он высказал после встречи с секретарём Святого Престола по международным делам Полом Ричардом Галлахером.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что в ходе беседы были затронуты принципиальные подходы к урегулированию. Речь идёт о необходимости устранения первопричин конфликта.

Также стороны обсудили гуманитарную составляющую. Лавров отметил активное участие Ватикана в решении ряда острых гуманитарных вопросов. По его словам, эту вовлечённость в Москве высоко ценят.

Ранее представитель Святого Престола неоднократно призывал к мирному диалогу. Нынешние консультации стали продолжением контактов между сторонами, которые сохраняют каналы связи, несмотря на сложную международную обстановку.

Напомним, с 24 по 28 августа проходит первый с 2021 года визит главы дипломатического ведомства Святого Престола в Россию. Он призван подтвердить приверженность Ватикана диалогу в условиях сложной международной обстановки.