Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным после мирной сделки по Украине
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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, когда стороны будут близки к заключению мирного соглашения по ситуации на Украине. По словам главы Белого дома, переговоры на высшем уровне должны состояться тогда, когда появится реальная перспектива завершения конфликта.
«Уверен, что я мог бы сделать это немедленно. Я хочу сделать это, когда этот конфликт будет подходить к концу, и думаю, что мы так и сделаем», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Американский лидер отметил, что встреча должна быть связана с продвижением к мирному соглашению, а не проходить без конкретных перспектив урегулирования.
Вопрос возможной встречи лидеров России и США неоднократно поднимался в контексте урегулирования украинского конфликта. Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле связывали проведение саммита Владимира Путина и Дональда Трампа с необходимостью серьёзной подготовки и продвижения переговорного процесса.
Ранее Зеленский заявил американским СМИ, что передал Вашингтону некие новые мирные предложения. О чём именно идёт речь, украинский экс-комик не уточнил. При этом он попросил США активнее включаться в переговоры. Тем временем Москве неизвестно о новых предложениях Зеленского по урегулированию.
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