Песков раскрыл, когда возможна встреча Путина, Трампа и Зеленского
Песков: Саммит Путин — Трамп — Зеленский возможен лишь в финале переговоров
Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / AP
Трёхсторонник саммит с участием президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможен лишь в финале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом зявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что такую встречу уже давно предлагают провести.
«И вы хорошо знаете позицию главы нашего государства: такая встреча возможна только для фиксации договорённостей. И договорённости — это вовсе не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей», — сказал Песков.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией. По его мнению, Брюсселю «важно понять, что там происходит» и снова начать обращться с друг другом на политическом уровне.
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