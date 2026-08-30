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30 августа, 16:12

Песков раскрыл, когда возможна встреча Путина, Трампа и Зеленского

Песков: Саммит Путин — Трамп — Зеленский возможен лишь в финале переговоров

Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / AP

Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / AP

Трёхсторонник саммит с участием президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможен лишь в финале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом зявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что такую встречу уже давно предлагают провести.

«И вы хорошо знаете позицию главы нашего государства: такая встреча возможна только для фиксации договорённостей. И договорённости — это вовсе не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей», — сказал Песков.

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Матвей Константинов
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