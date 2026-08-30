Стубб призвал Европу говорить с Россией для понимания того, «что происходит»

Одной из европейских стран следует возобновить политический диалог с Россией. Такое мнение президент Финляндии Александр Стубб высказал в интервью немецкой газете Bild.

«Я считаю, что кто-то в Европе должен возобновить диалог с Россией, чтобы понять, что там происходит. Нам нужно общаться друг с другом на политическом уровне», — заявил он.

Финский лидер считает необходимым сохранять разные каналы взаимодействия между Россией и США. При этом президент не назвал страну или конкретного политика, которые могли бы представлять Европу на таких переговорах.

Ранее он говорил, что заметную роль в восстановлении контактов способны сыграть государства, имеющие общую границу с РФ. В том же интервью Стубб усомнился в вероятности нападения России на НАТО. По его мнению, такой шаг был бы нелогичным из-за превосходства альянса в обычных вооружениях, ракетном потенциале и ядерных силах.