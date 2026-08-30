Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 08:33

Стубб призвал Европу говорить с Россией для понимания того, «что происходит»

Обложка © ТАСС / STT-Lehtikuva/Sipa USA

Обложка © ТАСС / STT-Lehtikuva/Sipa USA

Одной из европейских стран следует возобновить политический диалог с Россией. Такое мнение президент Финляндии Александр Стубб высказал в интервью немецкой газете Bild.

«Я считаю, что кто-то в Европе должен возобновить диалог с Россией, чтобы понять, что там происходит. Нам нужно общаться друг с другом на политическом уровне», — заявил он.

Финский лидер считает необходимым сохранять разные каналы взаимодействия между Россией и США. При этом президент не назвал страну или конкретного политика, которые могли бы представлять Европу на таких переговорах.

Ранее он говорил, что заметную роль в восстановлении контактов способны сыграть государства, имеющие общую границу с РФ. В том же интервью Стубб усомнился в вероятности нападения России на НАТО. По его мнению, такой шаг был бы нелогичным из-за превосходства альянса в обычных вооружениях, ракетном потенциале и ядерных силах.

«Не скажу, что именно»: Стубб засекретил новую поставку ПВО Украине
«Не скажу, что именно»: Стубб засекретил новую поставку ПВО Украине

Также Стубб выражал мнение, что россияне готовы выдерживать серьёзные экономические трудности, поэтому давление на экономику не заставит Москву пойти на уступки по Украине.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Александр Стубб
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar