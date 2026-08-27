«Не скажу, что именно»: Стубб засекретил новую поставку ПВО Украине

Финляндия намерена передать Украине некие критически важные средства противовоздушной обороны из собственных запасов. Какие именно системы или вооружения получит Киев, президент страны Александр Стубб раскрывать отказался.

По словам Стубба, вопрос усиления украинской ПВО он уже обсуждал с Владимиром Зеленским. Финский лидер связал новую помощь с приближением зимы и необходимостью защитить энергетическую инфраструктуру Украины.

«Мы предоставим Украине — я не буду говорить, что именно предоставим, — определённые критически важные средства противовоздушной обороны, которые ещё остаются у Финляндии», — заявил Стубб в интервью телеканалу «Мы — Украина».

Кроме того, он призвал союзников Киева продолжить поиски ракет-перехватчиков. По словам президента Финляндии, системы Patriot находятся не только в Европе, но также в США и странах Ближнего Востока, поэтому партнёрам Украины следует работать сразу по нескольким направлениям.

Финляндия и прежде активно снабжала Киев вооружениями. К апрелю Хельсинки уже передал Украине 32 пакета военной помощи общей стоимостью около €3,2 млрд, причём в пересчёте на душу населения страна оставалась одним из крупнейших поставщиков. На этой неделе Киев также договорился с Финляндией о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем на финской территории.