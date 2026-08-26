Стубб назвал вступление Украины в ЕС лучшим итогом конфликта

Президент Финляндии Александр Стубб считает членство Украины в Евросоюзе наиболее благоприятным для Киева итогом конфликта с Россией. Такое мнение он высказал в интервью «Европейской правде».

«В конечном итоге Украина станет членом Европейского союза. И это, на мой взгляд, будет лучшим результатом этой войны», — заявил Стубб.

При этом финский лидер призвал Киев запастись терпением. По его словам, Евросоюз традиционно принимает решения медленно, а переговоры о присоединении не будут простыми. Стубб подчеркнул, что подобные сложности в своё время возникали и у Финляндии, в частности по вопросам сельского хозяйства.

Президент Финляндии также считает, что наиболее благоприятный момент для продвижения Украины к членству в ЕС наступил именно сейчас. По его мнению, после стабилизации нового мирового порядка приоритеты европейских стран могут измениться. Он также признал, что без конфликта переговоры о вступлении Киева в Евросоюз, вероятно, вообще не начались бы.

Накануне Life.ru писал, что Венгрия выступила против ускоренного вступления Украины в Евросоюз и потребовала провести Киев через стандартную процедуру без послаблений. В Будапеште подчеркнули, что позиция страны по украинской евроинтеграции остаётся неизменной и решение о членстве должно приниматься только после выполнения всех требований ЕС.