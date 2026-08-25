Венгрия не поддерживает идею ускоренного принятия Украины в Европейский союз и настаивает на соблюдении всех стандартных процедур. В Будапеште считают, что решение о членстве должно приниматься только после оценки выполнения всех требований.

Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что власти страны не изменили свою позицию по вопросу украинской евроинтеграции.

«Мы не поддерживаем какое-либо ускоренное вступление», — сказала глава МИД Венгрии в интервью телеканалу ATV.

По словам Орбан, Украина должна пройти весь путь переговоров и соответствовать установленным критериям, как и другие государства-кандидаты. Она подчеркнула, что возможное присоединение страны к ЕС должно зависеть исключительно от результатов проведённых реформ.

Министр также напомнила, что в случае завершения переговоров о вступлении в Венгрии проведут референдум по этому вопросу. Его результаты, по словам главы внешнеполитического ведомства, будут обязательными для исполнения.

«Этот вопрос должен решаться исключительно на основании достижений украинских властей в процессе переговоров о вступлении», — отметила Орбан.

Кроме того, глава МИД подтвердила планы премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра провести встречу с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским. По её словам, символично было бы организовать переговоры в Закарпатье, где проживает венгерское национальное меньшинство.

Ранее Life.ru писал, что в Европе всё чаще обсуждают сложности возможного вступления Украины в ЕС. По данным Службы внешней разведки России, ряд европейских политиков опасается последствий такого шага из-за экономической нагрузки и политических рисков. В Брюсселе при этом продолжают заявлять о поддержке перспективы украинского членства, но окончательные решения остаются предметом споров.