Стубб признал стойкость россиян к экономическим трудностям
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Россияне готовы выдерживать серьёзные экономические трудности, поэтому давление на экономику не заставит Москву пойти на уступки по Украине. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью немецкой газете Bild.
«Никогда не стоит недооценивать, сколько экономических трудностей могут вынести русские», — сказал Стубб.
По его оценке, ни высокая инфляция, ни банковский кризис, ни процентные ставки не заставят Россию изменить позицию по Украине.
«У России есть терпение, у России есть настойчивость», — добавил он.
Стубб также заявил, что Германия и Финляндия должны воспринимать Украину как важнейшую гарантию собственной безопасности в отношениях с Россией. Он считает, что поражение Украины будет означать поражение для этих стран.
Ранее президент Финляндии сообщил о планах передать Украине некоторые критически важные средства противовоздушной обороны из запасов страны. При этом он отказался уточнять, какие именно системы или вооружение получит Киев.
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