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29 августа, 21:07

Стубб признал стойкость россиян к экономическим трудностям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Россияне готовы выдерживать серьёзные экономические трудности, поэтому давление на экономику не заставит Москву пойти на уступки по Украине. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью немецкой газете Bild.

«Никогда не стоит недооценивать, сколько экономических трудностей могут вынести русские», — сказал Стубб.

По его оценке, ни высокая инфляция, ни банковский кризис, ни процентные ставки не заставят Россию изменить позицию по Украине.

«У России есть терпение, у России есть настойчивость», — добавил он.

Стубб также заявил, что Германия и Финляндия должны воспринимать Украину как важнейшую гарантию собственной безопасности в отношениях с Россией. Он считает, что поражение Украины будет означать поражение для этих стран.

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Ранее президент Финляндии сообщил о планах передать Украине некоторые критически важные средства противовоздушной обороны из запасов страны. При этом он отказался уточнять, какие именно системы или вооружение получит Киев.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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