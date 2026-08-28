Президент Финляндии Александр Стубб, рассуждая о территориях в украинском конфликте, руководствуется в том числе историческими обидами своей страны. Такое мнение высказала украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.

Поводом стало интервью Стубба «Европейской правде». Финский лидер напомнил, что его страна после войн с СССР сохранила независимость, но по мирному соглашению лишилась части территорий. При этом он заявил, что Украина, по его мнению, не обязана повторять этот сценарий.

«Похоже, каждая страна НАТО, оказывающая Украине поддержку в этом конфликте, использует его для того, чтобы свести собственные исторические счёты и потешить себя своего рода геополитической терапией мести», — написала Гавришко.

Историк считает, что западные страны проецируют на украинский конфликт собственные старые противоречия с Россией. При этом последствия такого курса, по её словам, приходится испытывать прежде всего самим украинцам.

Гавришко также раскритиковала призывы европейских политиков продолжать боевые действия, отметив, что сами они не сталкиваются с их непосредственными последствиями.

В интервью Стубб отдельно подчеркнул, что не предлагает Киеву соглашаться на территориальные уступки по финскому примеру. Он выразил уверенность, что итог украинского конфликта может отличаться от того, чем для Хельсинки закончились войны с СССР.

Ранее Life.ru писал, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обвинил европейских сторонников продолжения конфликта в попытках затянуть боевые действия на Украине. По его словам, в Европе распространяют ложные версии происходящего, чтобы оправдать дальнейшую конфронтацию и сохранить нынешний курс в отношении Киева. Дмитриев сделал это заявление, комментируя слова Дональда Трампа о том, что Россия не планирует нападать на страны НАТО.